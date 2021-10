Captan a Grimes leyendo el manifiesto comunista tras su ruptura con Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- Este miércoles, la artista visual, productora y cantante Grimes se volvió tendencia en redes sociales luego de ser vista por las calles de Los Ángeles leyendo El Manifiesto del Partido Comunista, una de las obras más conocidas de los pensadores Karl Marx y Friedrich Engels.

no supero estas fotos de grimes leyendo el manifiesto comunista una semana después de que se hiciera pública su separación con elon musk pic.twitter.com/4MCkczdI0k — �� villanelle (@satelitechino) October 2, 2021

La curiosa escena llamó la atención de sus seguidores, ya que Grimes acaba de terminar su relación con Elon Musk, quien es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a sus empresas de tecnología Tesla y Space X. Musk cuenta con una fortuna de casi 200 mil millones de dólares y compite por el titulo del más rico del mundo con el dueño de Amazon, Jeff Bezos.

Las fotos de Grimes se publicaron en el NY Post donde además mencionan que el pasado mes de julio, la cantante afirmó que la inteligencia artificial es "el camino más rápido al comunismo". Muchos ven las fotografías de Grimes como una declaración en contra de Musk y del sistema que le permite seguir acumulando riquezas.

not grimes en su princesa diana era �� pic.twitter.com/dwkuOxgnUY — sebastian (@sebastianorrr) October 4, 2021

Sin embargo, la cantante ya hizo declaraciones al respecto y afirmó que se trata de una broma a los paparazzis.

"Estaba muy estresada cuando los paparazzis no dejaban de seguirme esta semana, pero luego me di cuenta de que era una oportunidad para trollearlos. [...]De todos modos, si los paparazzi continúan persiguiéndome, tal vez intente pensar en más formas de hacerme memes", declaró en Instagram.

Finalmente menciona que no es comunista pero que ha leído ideas muy inteligentes en el libro rojo, aunque está más interesada en una descentralización radical que podría lograrse a través de las criptomonedas, afirmó. "Independientemente, mis opiniones sobre política son difíciles de describir porque los sistemas políticos que más me inspiran aún no se han implementado", dijo.

Su relación con Musk

El empresario y la cantante se conocieron en 2018 y comenzaron su relación entonces de la cual nació su hijo de particular nombre X Æ A-Xii. Recientemente, Elon confesó que están separados pero que continúan en buenos términos por el bien de su hijo al que están criando juntos.

El bebé de Elon Musk y Grimes es el anticristo y el de Yuya es la salvación. — gemini (@beeenjilu) October 1, 2021

En la publicación Grimes confirmó que siguen viviendo juntos. El empresario de 50 años se ha casado tres veces y tiene cinco hijos de relaciones pasadas. En cambio, la cantante de 33 solo ha tenido un hijo. Aunque la aparición con el libro parece una especie de venganza, la pareja ha declarado que su relación está en términos pacíficos.

Grimes captada por los paparazzis en un mañana como cualquier otra pic.twitter.com/21NpbC4LoK — emiliano (@emiliano_gg) October 3, 2021

Por otra parte, Grimes logró su propósito convirtiéndose en un meme en redes sociales. Muchos editan la portada del libro para hacer bromas con otras lecturas, mientras otros están usando la frase "era Grimes" para referirse a una etapa de repentino interés por el comunismo.