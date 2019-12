ESTADOS UNIDOS.- Desde que se dio a conocer el lanzamiento de ‘Captain Marvel’, muchos fanáticos se han estado preguntando si podría terminar siendo revelada como uno de los superhéroes LGBT de la franquicia. Mucho de esto se debió al hecho de que no le dieron un interés amoroso en la película y se dejó poco clara su preferencia sexual.

Alimentando aún más la especulación se encontraba la productora Victoria Alonso, quien durante un Reddit AMA, dijo que "Carol podría eventualmente tener una historia de amor con alguien del mismo sexo", antes de agregar que siente que "sería algo increíble por parte de MCU’’.

Además, según información de We Got This Covered, podría ser que esa relación amorosa se de en la próxima película en solitario de la heroína pero quizás lo más interesante es que, aparentemente, Capitana Marvel 2 podría presentar dos relaciones LGBT diferentes. Al menos, esa es la idea actualmente en Marvel Studios e incluso señalan quién podría ser la otra pareja.

Además de Carol y de quien sea que se muestre como su pareja, Wiccan y Hulkling también estarán en la película y serán la otra relación LGBT que será retratada. Además, la cinta también plantará semillas para que Carol y Jessica Jones puedan salir en el futuro, en caso de que Marvel decida emparejarlas.

Sin embargo, para esta película, solo serán amigas, con Carol ya en otra relación. Y en cuanto a los mencionados Wiccan y Hulkling, no está claro qué gran papel tendrán.