Cantante española pide a reporteros no acercar su micrófono cuando fue abordada en aeropuerto de Madrid

La cantante española Chenoa conocida por salir del reality Operación Triunfo en el año 2002 a su llegada a Madrid, causó impresión cuando fue recibida por un grupo de reporteros en el terminal aéreo.

Antes de subir las escaleras le expresó a una de las reporteras “Pues te lo digo en serio, a un metro eso”, refiriéndose al micrófono que tenía en mano la periodista y es que su mayor temor es por el brote de cononavirus que actualmente registra 516 casos de contagio en España, y al menos 10 fallecidos.

“Es por prudencia. Si escupes saliva en la gomaespuma, ¿qué hago yo?, ¿Lo entiendes no?”



Había escuchado algo sobre esto...�� pero acabo de ver el vídeo y me parece LO MÁS!! �� Creo que @Chenoa de nuevo, vuelve a representar a much@s! Me incluyo!! ☝��Ole tú!! ���� jajajajaja #PrevencionCoronavirica ⛔️�� #CoronavirusEnGomaEspuma ������ pic.twitter.com/2hRY1tcv5v

La cantante pedía a la periodista mantener su micrófono por lo menos a un metro de distancia.

“No lo digo a mal. No me pongo mascarilla porque no estoy mal pero no quiero estar mala, ¡tengo que trabajar!”, explicó la cantante a la prensa, según la publicación.

Con información de People.