Cantante callejero pide ayuda para reencontrarse con Mario Domm

MÉXICO.- Alexander Beja, cantante callejero que ha saltado a la fama tras ser descubierto por Mario Domm en las calles de Bogotá, Colombia, reveló en entrevista con Javier Poza que por el momento su sueño de cantar un tema junto al vocalista del grupo Camila está detenido.

A pesar de que Domm se ha mostrado accesible e incluso le compró un celular para seguir en contacto con él todos los días, el joven de origen venezolano señaló que hasta este momento las autoridades mexicanas no le han concedido el permiso para ingresar al país azteca.

“Yo voy a estar en México con él gracias al apoyo de Colombia que ha sido algo maravilloso lo que han hecho por mí, por cumplir mi sueño, me dieron un permiso especial de viaje que es el equivalente a un pasaporte, ahora solo necesito que México me pueda abrir sus puertas para que yo pueda entrar a grabar está canción con Mario y mi vida comience”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si le falta algún tramite con las autoridades en México, Alexander explicó: “Solamente necesito en verdad el apoyo de México, que pueda escucharme y pueda saber que no voy a ir allá a hacer algo malo, solamente quiero ir a cumplir este sueño. He llevado la solicitud aquí al Consulado de México y van a enviar la solicitud para saber si en México sin ningún problema pueden abrirme las puertas, es lo que estoy esperando por ahora”.

Mientras espera esta respuesta, Beja aseguró que ya pudo aprenderse la canción que interpretará junto a Mario. “Es una canción que todavía no ha salido, que todavía no ha sido mostrada. Me dijo que me la aprendiera, porque él la quería interpretar conmigo o, mejor dicho, yo la quiero interpretar con él (…) solamente yo la he escuchado”, contó.