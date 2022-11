Canelo Álvarez revela el motivo real por el que se enojó con Messi

Ciudad de México.- La polémica entre el Canelo Álvarez y Lionel Messi en Twitter sigue en pie, ya que la noche de ayer el boxeador habló en exclusiva con el programa ''Qué importa el Mundial''.

Durante una llamada, el mexicano relató los motivos de su enojo contra el futbolista por mancillar la camiseta de la selección nacional.

El contexto es este: con los aficionados no puedes controlarlos y pueden tirar la bandera, tirar la playera lo que sea […] Eso no lo podemos controlar, porque es un fanatismo desbordado. Pero uno, yo Saúl Álvarez, que represento a un país o a una nación, y si peleo contra un argentino no puedo agarrar su bandera y pisotearla”

Explicó el deportista en tono serio.

¿Se burla de los mexicanos?

Ante este escenario, Canelo considera que la acción de Lionel, si bien no fue con intención de burlarse de los mexicanos tras el partido del sábado en la Copa del Mundo, no es un buen ejemplo para deportistas de impacto mundial.

“Estamos dando un ejemplo muy cul*ro, de muy mal gusto. Uno que es un ejemplo para una nación, para unos niños, para mucha gente. Tenemos que poner el ejemplo y desde que está la playera en el suelo, ahí es una falta de respeto”, manifestó.

Por su parte, el periodista Javier Alarcón recordó a algunos de los que intervinieron en la polémica explicándole a pugilista que en el medio del fútbol este tipo de actos no se consideran un insulto, por lo que preguntó si “una disculpa por parte de Messi o de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), sería suficiente”.

Defiende su patria

“No es eso, no tengo necesidad de que lo diga (una disculpa). La verdad no espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida. Pero lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria, me vale m*dre […] aunque el mexicano es el peor enemigo de otro”, respondió.

Al ser cuestionado sobre cómo reaccionaría al encontrarse a Messi, en tono de broma respondió: “Nomás le diría lo que es: ‘la c*gaste c*brón y asúmelo y pide una disculpa’, punto y sino, le pego una put* cachetada y ya”.

Finalmente le preguntaron sobre los mensajes que le envió en Twitter el exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero, quien le recriminaba por los comentarios sobre Messi. “Siempre publica una cosa y responde otra en mensajes directos. Hay que ser reales y no hipócritas. La realidad mía es que soy lo que soy y me vale verg* lo que digan”, remató.