Canelo Álvarez aclara rumores de diferencias con Eduin Caz

Ciudad de México.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez se expresó sobre la controversia que se originó por haber corrido a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, de los XV's años de su hija, para aclarar que nada fue cierto.

En su encuentro con los medios para presentar la bebida VMC, el deportista tomó con humor los comentarios sobre la supuesta diferencia con el cantante y mencionó:

La verdad es que ustedes los medios hacen un desmadre muy cabr*n donde no hay nada, pero bueno, de eso viven y está bien. Acabo de hablar con él, viene el lunes porque va a hacer algo de fútbol americano…Tenemos una bonita relación, cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”