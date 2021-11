Candy Lover lanza sencillo "La Ruta"

San Juan.- La cantante puertorriqueña Candy Lover lanzó su nuevo sencillo "La Ruta", que promoverá durante una visita a su isla natal este mes de noviembre junto a su manager, Andrea de Castro Ayala, según un comunicado divulgado este jueves.



El comunicado destaca que la intérprete compuso el tema junto a Frank Cruz completamente en español y que fue producido por Jeremy Ayala, mejor conocido como Jahmar.



El tema va acompañado de un video grabado en la ciudad estadounidense de Miami bajo la dirección de Gus (de Mastermind Entertainment).

La producción de Candy

En las secuencias del video Candy Lover se proyecta como una mujer que no perdió el tiempo al estar con su hombre amado. A nivel musical, Candy Lover ha destacado en las plataformas digitales con sus propuestas, después de que en julio de este año impactara con el tema de reguetón "Twerk it" en español.



Además su álbum "De la nada" llegó al primer puesto en los iTunes charts. Esta producción consta de 10 canciones, destacando entre las más populares "La Jefa" y "Come to my condo".





La artista, cuyo verdadero nombre es Angélica Torres, llevaba ya un tiempo haciendo furor en las redes, lo que culminó en 2020 al conseguir el "Makeup Tutorialist of the Year", que premia a la mejor profesional de tutoriales sobre maquillaje en internet.