¡Candente! Celia Lora se muestra con Nacha Michelson

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora ha iniciado el año con un proyecto que realizó junto a la modelo Ignacia Michelson, ex participante de Acapulco Shore, para la plataforma de contenido para adultos Hot GO, lo que la tiene muy satisfecha en un año en que los resultados para el entretenimiento no fueron los mejores.

Ambas mujeres destacan por su sensualidad y capacidad de mostrarse sin filtros para presumir sus encantos ante las cámaras.

Cortesía

Lora reflexionó sobre lo que fue 2020, y aunque señaló que fue un año de mucho dolor y contrastes debido al contagio por la pandemia de COVID-19, también le representó una oportunidad laboral importante, pues pudo enfocarse en cosas que en otro momento no hubiera podido.

La industria del entretenimiento para adultos se ha consolidado en México, y HOTGO.tv ha sido una de las plataformas preferidas para los mexicanos por lo que continúan enriqueciendo el contenido para sus suscriptores sumando videos exclusivos de su embajadora Celia Lora e incorporando la sensualidad de Nacha Michelson.

Cortesía

Nacha terminó su carrera de Derecho, pero siempre se inclinó más por la televisión, lo que la llevó a participar en el programa “Resistiré” transmitido por la cadena MTV en 2019, uno de los reality shows más vistos ese año.

Cortesía

En 2020 Nacha participó nuevamente con otro proyecto para MTV, esta vez en “Acapulco Shore” al lado de Celia Lora. Ambas han estado subiendo fotos muy provocadoras en sus redes sociales anunciando la participación de Nacha con HOTGO.tv

Este contenido exclusivo está disponible a partir de enero para todo México y Latinoamérica.