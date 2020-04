Cancelaciones por coronavirus son un golpe económico: La Adictiva

Jerry Corrales, vocalista de La Adictiva, comentó que las cancelaciones por el coronavirus son un golpe económico para ellos y sus trabajadores, porque, así como otras bandas del regional mexicano, dependen de cada presentación para solventar sus gastos familiares.

"Esto de las cancelaciones sí nos ha afectado y no creo que nada más al regional mexicano, sino a todas las personas que no tienen un trabajo ahorita. Tenemos que trabajar para sostener una vida, una familia. La verdad, en lo personal, sí me ha afectado; también a los demás integrantes y trabajadores que nos ayudan como staff, músicos, trabajadores de la misma oficina", dijo en entrevista.

La banda tenía confirmadas varias presentaciones en marzo, pero por motivo de la pandemia se tuvieron que cancelar para salvaguardar la salud de sus seguidores y de todo el equipo de La Adictiva.

"Tienes necesidad de trabajar este mes, y después que te cancelen todas la fechas es algo fuerte. Luego dicen que esto va a durar unos meses más, entonces dices: ‘cómo le voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, de dónde voy a solventar los gastos de la casa, de mi familia’. Es muy fuerte y delicado", abundó.

El cantante reitera que estos problemas no sólo los atraviesa México, sino que la economía está colapsando a nivel mundial y eso empieza a asustar a las personas.

"La situación económica está dando un gran giro a nivel mundial y la gente se asusta al momento de ver de que el dólar está subiendo. Por una parte la gasolina ha bajado, pero creo yo ha sido un giro muy drástico para toda la población, mundialmente hablando, y espero que esto llegue a su regularidad y que ya termine, porque ahora sí que el virus no está tomando en cuenta ni la religión, ni el estatus social. Todos la estamos pasando mal", indicó.

Dijo que la población debe permanecer en calma, seguir todas las indicaciones correspondientes y no hacer compras de pánico.

"Lo importante de todo esto es no entrar en pánico; tener todas las prevenciones necesarias que dice el sector Salud, que lavarse las manos, utilizar desinfectantes. Estoy en contra de esas personas que compran exageradamente, porque están dejando sin recursos a la demás población, que a lo mejor, por ahorrar un poco más, están esperando ir a comprar y llegan y no hay nada, eso para mí es injusto", comentó.

La agrupación cambió los planes para festejar su 30 aniversario y lo tuvieron que hacer vía streaming, con una pequeña presentación para entretener a sus seguidores. No obstante esperan que al término de la crisis mundial puedan festejarlo en grande con algún concierto.

"Pues sí, ya no se pudo, pero los 30 los seguimos festejando a pesar de estar en nuestras casitas".