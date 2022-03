Camilo y Evaluna Montaner se encuentran de luto

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo es uno d elos cantantes más importantes de la música pop, actualmente se encuentra disfrutando una de las etapas más importantes de su vida porque está a punto de convertirse en padre, a lado de Evaluna Montaner.

Hay que recordar que la pareja dio a conocer de su embarazo por medio de la publicación de su video musical ‘Índigo’ donde también mostraron las reacciones que tuvieron sus seres queridos al recibir la noticia.

Hace unas horas el cantante colombiano dio una lamentable noticia por redes sociales, debido a que se encontraba despidiendo a uno de sus seres queridos, Gerardo Rozin, productor musical.

El intérprete de “Millones" aprovechó para reconocer el gran ser humano que era, y que intentaría siempre recordar los buenos momentos y las cancines que llegaron a hacer juntos que en más de una ocasión lo llegaron a conmover.

Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va apder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real de ti es Eterno. Te amo @gerardorozin” se puede leer en la publicación.