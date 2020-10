Camilo y Evaluna Montaner se despiden del otro en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas del momento, aunque sus recientes publicaciones en redes sociales acaban de alertar a todos sus fans.

El cantante colombiano y la hija de Ricardo Montaner publicaron mensajes donde se despedían del otro, pues al parecer van a separarse por primera vez en su matrimonio.

Camilo fue el primero en publicar dos imágenes: Una de sí mismo sonriendo con su bigote peinado, y otra donde muestra su mano con su argolla matrimonial. La publicación la acompañó con un mensaje dedicado a su esposa.

Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa' que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... te voy a extrañar”, escribió.

"¿Qué pasa?", "¿Está todo bien?", "¿Se están separando?", "No me asustes así", son algunos comentarios que pueden apreciarse en la publicación de Instagram.

Mientras tanto, Evaluna también compartió una historia de Instagram con el siguiente mensaje:

“Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos”.

Esto explicaría que el matrimonio no está pasando por ninguna crisis, sino que se separarán por proyectos musicales del cantante, quien viviría por un tiempo en Colombia; aunque ninguno mencionó cuánto tiempo duraría esta distancia.

Recientemente los enamorados habían compartido su alegría por adquirir su propia casa, pues en el videoclip de la canción “Vida de rico”, mostraron algunas imágenes de lo que sería su nidito de amor.