Camilo lanza video musical a lado de Camila Cabello

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo sin duda se ha posicionado en uno de los cantantes más populares de la música del pop, donde se ha ganado el cariño y admiración por parte de sus seguidores.

A lo largo de su carrera ha hecho distintas colaboraciones musicales que han sido un éxito total como en esta ocasi´n con el tema “Ambulancia” que llegó a ser tendencia en TikTo, tema que comparte a lado de Camila Cabello.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram el cantante colombiano compartió una serie de fotografías a lado de Camila, mostrando un pocoo del adelanto de lo que sería el video.

En las imágenes aparece Camilo a lado de la cantante en distintas locaciones desde una sala, recámara hasta ambos arriba del techo de una ambulancia, como habla la canción.

Ya está disponible el video oficial AMBULANCIA Link en bio. Camila! No me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman... que te amamos… Cantar contigo me gusta tanto como me gustan las frutas… Y este video!! WOW. Lo amo. Dirigido por la mejor directora del universo planetario.@evaluna sorprendiéndome una vez más!! Vayan a verlo!!” se puede leer en la publicación.