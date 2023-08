Camilo lanza nuevo tema 'Palpita' a dueto con cantante de La India

Tijuana, BC.- El colombiano Camilo pone la brújula de su carrera en Bollywood al compartir su talento con el cantante y actor de cine Indio, Diljit Dosanjh.

“Palpita” es el tema que los une como parte de una campaña para la marca de refresco Coca Cola.

La rola es una fusión de ambas culturas, donde Camilo interpreta en español y Diljit en punjabi, idioma que pertenece a un etnolingüístico indio ario, en la región de Asia del Sur.

Cuando Diljit empezó a cantar en el micrófono frente a mí, ¡estaba en shock! ¡Guau! ¡¡¡La mejor experiencia!!! Espero verte pronto en India”, escribió Camilo en su Instagram.

El poder de unir a las personas

El nuevo sencillo validó el poder de unir a las personas a través de la música y crear conexiones significativas entre diferentes idiomas.

“Trabajar con Diljit en el estudio fue una valiosa experiencia de aprendizaje, porque tuve la oportunidad de ver y sentir realmente su enorme corazón y la riqueza de sus melodías”, consideró el intérprete colombiano.

Este lanzamiento también viene después de que Camilo encabezara dos festivales de música en Japón por primera vez en su carrera, recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa y donde congregó a miles de personas.

"Siempre he sentido fascinación por la cultura y la tradición de la India” dice Camilo. “Tuve la oportunidad de ir allí y me enamoré. Años después me impresiona mucho lo que está pasando con la música Punjabi y cómo artistas como Diljit están sacando su tradición, su música y su sonido para todo el mundo”.