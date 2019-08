Camilo lanza “Tutu” junto a Pedro Capó

MÉXICO.- El talentoso cantautor, músico y productor colombiano Camilo, lanza su nuevo tema y video “Tutu,” el cual cuenta con la gran participación del artista internacional y ganador del Latin GRAMMY® Pedro Capó.

Tal como lo describe Camilo, “Tutu” “es una canción que no solo celebra el amor, sino también la diversidad... seas como seas, vales por tu autenticidad. No hay NADIE como Tutu!” Al terminar de componer el tema, Camilo, gran admirador del trabajo de Pedro Capó, decidió compartirlo con él. El resto de la historia ya está plasmada en esta aventura musical que cautivará a todo aquel que la escuche.

“He sido fan de Camilo y su propuesta desde que conocí su trabajo. Ser parte de Tutu me trae una alegría particular porque es una de esas canciones que cargan magia. Me hace muy feliz traer dulzura y amor del bonito a la mesa de la mano de mi talentosísimo amigo Camilo”, declaró Pedro Capó.

Por su parte Camilo expresó: “Pedro ha sido un referente para mí desde hace muchísimos años. Compartir con él en Tutu es una prueba de que soñar en grande vale la pena”.

A la hora de filmar el video de “Tutu,” Camilo contó nuevamente con la genialidad de la directora venezolana Marlene Rodriguez, responsable del exitoso video de su primer sencillo “No Te Vayas,” quien capturó la magia que transmite la canción y la honestidad de su mensaje a través de una historia basada en el amor, los sueños y el valor propio unidos por la música.

“Cuenta la historia real de cómo me siento, de una manera cinematográfica. Es una celebración de quien soy, quien me siento cada vez que me subo a una tarima, quien me siento cada vez que veo a mi novia y el hecho de que me haya elegido a mí, es el ambiente en el que fluye esta canción”, expresó Camilo.

El video, filmado en Buenos Aires, Argentina, cuenta con la participación de Pedro Capó, al igual que su prometida, la actriz y cantante Evaluna Montaner acompañados de un gran elenco de actores y bailarines. Tanto el sencillo como el video de “Tutu” ya están disponibles en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin y HAMM (Hecho a Mano Music).

Luego del lanzamiento, Camilo estará viajando a diferentes ciudades de México para continuar su gira promocional y asistirá como nominado a los Kids Choice Awards Mexico 2019 el próximo 17 de agosto.