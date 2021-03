Camilo dice que usa la ropa de su suegra

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo presume de tener muy buena relación con la familia de su esposa, Evaluna Montaner.

Ya sea con su suegro Ricardo o sus cuñados Mau y Ricky, el famoso se ha sentido más que bienvenido desde que se casó con la joven cantante hace un año.

Y al parecer, su suegra Marlene Rodríguez Miranda no es la excepción, pues la realción entre ambos alcanzó niveles de confianza tan grandes que incluso se comparten la ropa.

En el programa “El Hormiguero”, el intérprete de “Ropa Cara” confesó que es amante de las ropas grandes y holgadas, al igual que Evaluna y Marlene, razón por la cual los tres siempre se intercambian prendas.

Con mi suegra me presto ropa”, comentó Camilo entre risas.

También detalló cómo es que él y Evaluna manejan su relación, a pesar de que ambos suelen separarse por largos periodos de tiempo por cuestiones laborales.

“A Evaluna lo que le molesta es que, cuando viajo, me desconecto del móvil total”, señaló. “Es que me olvido de todo lo demás. Le digo que voy a ‘El hormiguero’ y ya no le hablo más”.

Lo que sí, dice que él procura no besar a ninguna otra mujer en los videos musicales de sus canciones.

“Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí, mi esposa es lo máximo”, finalizó.