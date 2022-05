Camilo comparte emotivo video de Evaluna Montaner cuando era niña

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner y Camilo son de las parejas más famosas y queridas del espectáculo, han hecho totalmente pública su relación desde que hablaron por primera vez de su historia de amor.

Actualmente la pareja se había encontrado un poco ausente de redes sociales, todo esto desde que nació su primogénita de nombre Índigo, quien habría llegado a alegrar a la familia Montaner.

Ambos cantantes seguramente se encuentran disfrutando de su nueva etapa como padres, pero hace unas horas el intérprete de “Millones” sorprendió a sus fanáticos con un video.

Por medio de su cuenta de Instagram Camilo dio a conocer una grabación en la que aparece Evaluna Montaner, cuando era apenas una niña utilizando bikini y bailando de un lado a otro.

Esta publicación la realizó el colombiano cómo parte de la celebración del ‘Día de las madres’, en el que aprovechó para reconocer el gran esfuerzo y trabajo que ha hecho con su hija.



Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna ! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja” se puede leer en la publicación.