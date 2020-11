Camilo cambia de 'look' por unos segundos

EU.- Camilo se ha encargado siempre de sorprender a sus seguidores y en esta ocasión hubo a varios a quienes engañó, al hacer una publicación en el que se le podía ver con el cabello de color morado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió una historia en la que el cantante comentó que estaba usando estos filtros, pero el 'look' se le veía tan natural que muchos pensaron que se había pintado el cabello.

Me puse a jugar con este filtro con la ilusión de que me pintara el bigote también, pero no fue así." dijo el colombiano