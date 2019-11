Camila y Sin Bandera envolverán Bogotá con su romanticismo

Las bandas mexicanas Camila y Sin Bandera llegarán a Bogotá el próximo 25 de noviembre como parte de su tour "4 latidos", una puesta en escena en donde el romanticismo, las melodías suaves y la sensibilidad serán protagonistas.



"Nos emociona mucho esta gira, ha sido una grata sorpresa. Cuando se nos propuso hacer este ensamble entre las dos bandas no sabíamos en realidad que duración iba a tener y como iba a reaccionar la gente cuando viera a Camila y Sin Bandera juntos", afirmó a Efe el integrante de Sin Bandera, Leonel García.



Las dos agrupaciones decidieron unirse y crear un espectáculo musical en el que las dos presentaran lo mejor de su repertorio para que la audiencia pudiera disfrutar de una velada impregnada por melodías que hablan de amor y desamor.



"Trabajar junto a Camila es muy interesante, es un grupo que aunque tiene similitudes también tiene muchas diferencias en cuanto a la manera de encarar el espectáculo, en el sonido y en cómo deciden ellos que deber ser el espectáculo", indicó el músico.



Luego de hacer aproximadamente 180 conciertos en México y en distintas ciudades estadounidenses, las dos agrupaciones llegan a Bogotá con "4 latidos", un espectáculo con el que las bandas han podido experimentar distintos sonidos y profundizar en las letras románticas.



"Con este show el público va a ver la mejor versión de Camila y Sin Bandera, pues los años que hemos estado frente al escenario nos han sentado bien y estamos tocando maravillosamente", agregó García.



También añadió: "El repertorio es muy especial, ya que está escogido para que la gente pueda cantar todas las canciones de principio a fin".



García afirmó que aunque los dos grupos pertenecen al mismo género musical y tratan temáticas como las experiencias personales y las relaciones amorosas, ambas tienen estilos y formas de ver estos temas distintos.



"La gente va a ver realmente a dos bandas muy diferentes, en muchos sentidos a pesar de que los dos le cantamos al amor, lo hacemos de una manera muy diferente y eso me gusta porque aprendemos de lo que ellos hacen", expresó.



Sin Bandera consolidó su carrera con canciones como "Entra en mi vida", "Que me alcance la vida" o "Si tu no estás" y logró ganar importantes distinciones como el Grammy Latino en 2002 como mejor álbum vocal pop dúo o grupo.



"La evolución de la banda ha sido un proceso muy bello, es especial ver como la música nueva que tenemos ha también entrado en la gente y es la razón para volver a unirnos. Eso nos dio muy buena sensación ya que no todo está en el pasado", aseveró.



Tras siete años de ausencia, el 4 de noviembre de 2015 el dúo anunció su reencuentro, proyecto que contempló una gira internacional llamada "Sin Bandera: Una última vez" en la que Leonel García y Noel Schajris convocaron a su público para que recordaran sus grandes éxitos.



"Tenemos que ser fieles a las cosas en las que creemos, tiene que haber siempre una evolución porque uno va creciendo como ser humano porque la vida va cambiando y eso se tiene que reflejar en el música siempre", dijo el músico.



Según García, Sin Bandera puede escribir música nueva para estar en contacto con el gusto de la gente y que no solo sea recordada por las canciones de los primeros discos "eso nos tiene en este momento pensando y trabajando en lo nuevo también".



En cuento a los planes futuros de la agrupación, están preparando nuevo material de estudio que mezcla lo mejor del estilo romántico del dúo con las nuevas tendencias musicales.



"Estamos pensando en qué tipo de canciones debemos sacar ahora y cómo las produciremos, tenemos inclusive que cambiar porque la música va evolucionando, va cambiado. Aún así creemos que es de vital importancia mantener nuestro estilo", concluyó.