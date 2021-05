Camila Sodi reveló que su separación con Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Sodi es unas de las actrices con más trayectoria en el espectáculo pero siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada fuera de cámaras, pero en esta ocasión decidió abrir su corazón sobre su separación con Diego Luna.

La actriz reveló su divorcio en el podcast más reciente de 'La Magia del Caos' dirigido y conducido por la actrz, Aislinn Derbez que lanzó este proyecto durante en pandemia.

La prima de Thalía revelo un poco más de ese capítulo en su vida y afirmó que siempre tendrá un lugar especial, esa etapa de su vida al padre de sus hijos: Fiona Luna y Jerónimo.

Además Camila confesó que en ese momento, tuvo que intentar ver de la mejor manera la nueva etapa de su vida, y esa idea que tenía de 'familia' tuvo que cambiarla.

No se lo deseo a nadie (la separación), con hijos… se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso, porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera…”, detalló.

La ex pareja agregó que se casó muy chica y considera que con el tiempo se va construyendo un concepto del amor y después es cuando realmente se decide estar con su pareja, sin embargo las consencuencias suelen ser muy fuertes.

Además Sodi destacó que para ella ha sido importante mantener una relación buena y de mucho respeto con Diego, sobre todo por el bien de sus hijos, porque al final sigue siendo su familia.

"Me divorcié, regresé a México y ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado… me quedé un poco como que en un limbo extraño, me dio una angustia absoluta y total, no era una cosa de carrera, era una cosa de dinero de que ‘tengo dos hijos…’ yo creo que tenía 100 dólares en el banco…”, finalizó Camila Sodi.