¡Camila Sodi imita a Thalía!

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Sodi es una de las artistas mexicanas mas controversiales y aquellas que suelen aparecer en los títulos de los medios de comunicación y en esta ocasión no fue la excepción ya que sorprendió a sus fanáticos con un don escondido, y es que se le da muy bien imitar a Thalía.

Desde hace algun tiempo ambas han sido relacionadas no sólo por su sangre si no por el increíble parecido físico que comparte, y la ex de Diego Luna les demostró a sus seguidores que sabe hasta cantar como su tía.

Y todo esto comenzó porque la artista decidió abrir una caja de preguntas por medio de las historias de la plataforma de Instagram, con el propósito de interactuar de una manera más divertida con sus fans y fue uno de ellos quien le escribió que su voz era muy parecida a la de la esposa de Tommy Motola.

Acabo de ver esto y ¿Está Camila Sodi arremedando a su tía Thalía?

Parece que se burla de ella pic.twitter.com/D3s6W0uVUH — Pau Watanabe (@WatanabePau) November 5, 2020

Porque nos amamos, porque crecimos juntas. Claro que sí, claro que sí”, contestó la actriz.

Está publicación ya ha sido compartida en distintas redes sociales, algunos usuarios han quedado impactados con está imitación pero otros no les agradó la manera en que Camila respondió y es que supuestamente parecia una burla a la cantante.

Pero independientemente lo que digan las demás personas, tanto como Camila y Thalia mantienen una buena relacióny ambas se dan el tiempo de verse y hasta viajar juntas.

Con información de Fútbol Radio Fórmula