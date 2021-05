Camila Sodi experimentó situaciones paranormales durante rodaje de película de terror

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de presentar su más reciente película, “El Exorcismo de Carmen Frías”, Camila Sodi reveló que durante el rodaje experimentó situaciones paranormales.

De acuerdo a una publicación de El Heraldo, Camila Sodi se define como una mujer supersticiosa, por lo que asegura que experimentó “cosas raras” mientras grababan la película de terror y suspenso, “El Exorcismo de Carmen Frías”.

Aseguró que le encantan las celebraciones mexicanas antiguas, como el Día de Muertos, en el que pone su altor y recuerda a los que ya no están en este mundo, además de que “cree en la dualidad de energías”.

Para realizar la filmación, Sodi platicó que alguien le regaló un cuarzo y le sugirieron que lo guardara en su bolso para evitar que le afecten las energías negativas.

En la filmación llegó un punto en el que alguien me regaló un cuarcito y me dijeron: 'Mételo en la bolsa, por si acaso'. Porque sí nos pasaron cosas raras”, confesó la actriz para el medio.

La sobrina de Thalía destacó que es la primera vez que realiza un proyecto de terror y suspenso, y le pareció muy interesante realizarlo, pero descubrió que la mitad de la película estaría sola.

“Nunca había hecho una película de este tipo y eso fue importante, tenía ganas de hacer algo diferente, así me encontré este guion y fue muy particular porque no había visto un trabajo en el que el 50% de la película el personaje principal va solo. Me pareció muy interesante”, indicó.



Lo paranormal en el set de grabación

De acuerdo a la publicación, “El exorcismo de Carmen Farías”, fue dirigida por Rodrigo Fiallega y se grabó durante seis semanas en el pueblo minero “El Oro”, en el Estado de México y en las inmediaciones de Tlalpujahua, Estado de Michoacán.

Durante ese tiempo, Camila aseguró que pudo experimentar ciertas situaciones que las relaciona con lo paranormal, además de que en el lugar donde se encontraban ya existían mitos y leyendas aterradoras.

“De entrada vivimos durante la filmación en un pueblito minero que estaba lleno de mitos y leyendas escalofriantes. Es muy distinta la energía de una ciudad que la de los pueblos. En esta casa se escuchaban ruidos, risitas de niños, nos asustábamos, a alguien le jalaron el pelo o la mano, y creo que es parte de hacer una película de terror”, destacó.

La producción del filme, el cual tiene una duración de 93 minutos, estuvo a cargo de Molo Alcocer Délano, Javier González-Rubio y Enrique Latapí Silva, y la fotografía fue obra de Carolina Acosta.

Además de Camila Sodi, en la película actúan Juan Pablo Castañeda, María del Carmen Farías y Juan Carlos Colombo.