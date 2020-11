¿Camila Fernández se casó porque estaba esperando un hijo de su novio?

MÉXICO.- Hace tres meses, Camila Fernández decidió unir su vida en matrimonio al lado de Francisco Barba luego de haber salido por tan sólo unos meses y quedar flechados, no obstante, seguidores de la hija del potrillo sospechan que existe un motivo por el cual decidieron casarse pronto.

"Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: 'Tienes que conocer a Camila' y a mí me dijeron: 'No, es que tienes que conocer a este niño…' y yo, ok... Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada", comentó la famosa durante una entrevista en enero.

Aunque la pareja aseguró estar muy enamorada, no fue suficiente convincente para los usuarios de redes sociales, quienes, además de criticar su unión en medio de una pandemia, también sospechan que Camila está embarazada y ese fue el verdadero motivo del apuro.

Ante dichos rumores, Camila Fernández habló de ello durante una reciente entrevista para ‘Ventaneando’.

"El tema de ser mamá, será cuando Dios quiera, no tengo ninguna prisa, estoy muy feliz, estoy feliz con mi familia, no sé, yo les aviso, me da risa, que inventen lo que quieran”, aseguró.