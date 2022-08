Camila Fernández revela que Chente se le apareció a su hija

Ciudad de México.- La familia Fernández sigue afrontando la pérdida de Vicente Fernández, quien habría fallecido en el mes de diciembre tras una caída en su salud que lo llevó al hospital y posteriormente la muerte.

Aunque cada uno de los integrantes de la dinastía ha continuado con su vida y sus compromisos profesionales, esta vez fue Camila Fernández quien dijo a Chisme No Like que Chente les ha dado señales de estar presente después de su muerte.

Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios, o sea, nosotros decimos cómo que ¡qué chistoso!, porque no convivió tanto tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es, si le digo ¿quién es Tata?, lo señala, tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años mi Tata y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”,

Contó la intérprete.

Actividad paranormal

De la misma manera, la joven madre contó a las cámaras de la emisión encabezada por Elisa Beristain y Javier Ceriani que recientemente vivió una situación paranormal en la que está involucrada la pequeña y el fallecido cantante de regional mexicano.

“Justo hace como unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (tronó la boca)”, inició su relató.

Posteriormente, Camila añadió: “Y mi Tata pues siempre lo ve a caballo, pues siempre está a caballo en las fotos, y siempre le decimos que haga como mi Tata, porque es muy chistosa, ya sabe cómo hacerle como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘ajá’, entonces se me enchinó la piel”.

Para finalizar la anécdota paranormal, la hija de Alejandro Fernández comentó a Chisme No Like: “y yo estaba sola con ella. Le marqué a mi esposo, le dije luego luego ‘amor no me vas a creer lo que acaba de pasar, pasó esto y esto’, eso sí estuvo muy fuerte la verdad, de las cosas últimas que nos acaba de pasar, pero sí, mi hija es la que lo tiene como más presente y muy chistoso”.