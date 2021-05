Camila Fernández habla de su maternidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Fernández aparte de ser una cantante con una gran proyección musical, talento heredado por su padre Alejandro Fernández, actualmente se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida como mamá, y es que reveló que con la llegada de Cayetana, todo su mundo dio un giro inesperado.

Fue por medio de una entrevista que ofreció para el programa 'Ventaneanto' que la cantante dio a conocer que se encuentra disfrutando mucho su maternidad, pero en un principio fue algo complicado, debido a que tuvo que ser operada de la vesícula en su embarazo.

Estoy feliz, tengo a una nena hermosa, les presento a mi nena, Cayetana. Se porta súper bien y es súper linda. Me la he aventado súper bien y he tratado de ser la mejor mamá posible” reveló Camila.