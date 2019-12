Camila Cabello se disculpa por vocabulario racista

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello acudió a sus redes sociales para emitir una disculpa en torno a las antiguas publicaciones en línea que se han considerado racistas y/o ofensivas.

Las publicaciones, que aparentemente reaparecieron el 17 de diciembre, muestran publicaciones anteriores de Tumblr que la cantante compartió en 2012, cuando era tan sólo una adolescente.

Algunas de las publicaciones incluyeron gifs, memes y comentarios que fueron despectivos y racistas hacia la comunidad afroamericana.

"Lo siento desde el fondo de mi corazón", escribió Cabello en Twitter e Instagram Stories, junto con dos mensajes detallados de ella que explicaban cuán "profundamente" lamentaba haber estado en línea por su comportamiento pasado.

"Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergonzaba profundamente y que me arrepentiría para siempre", comenzó su profunda disculpa. "Estaba sin educación e ignorante y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzado de haberlo usado".

"Me disculpé entonces y me disculpo ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lo lamento desde el fondo de mi corazón", continuó. "Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes mejor, lo haces mejor y eso es todo lo que puedo hacer".

Cabello explicó que a medida que envejecía, aprendió a ser más "consciente" de sus acciones y palabras, incluido el significado detrás de ciertas frases que compartió anteriormente.

"Ahora tengo 22 años, soy adulta, y he crecido y aprendido, y soy consciente y consciente de la historia y la pintura que lleva de una manera que no era antes", escribió. "Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que he sido. Solo defiendo y he defendido el amor y la inclusión... Mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha tenido una pizca de odio por la división. "

"La verdad es que era vergonzosamente ignorante e inconsciente", agregó Cabello. "Uso mi plataforma para hablar sobre la injusticia y la desigualdad y continuaré haciendo eso".

Para finalizar, la cantante cierra afirmando que: "No puedo decir lo suficiente que siento y me avergüenzo, y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón".