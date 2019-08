Camila Cabello se defiende de quienes critican su cuerpo

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello acudió a Instagram Stories este sábado para expresar sus frustraciones con las personas que intentan avergonzarla.

La estrella de 22 años explica que estaba tratando de celebrar el segundo aniversario de su éxito "Habana" con una foto, pero descubrió un titular preocupante que comentaba negativamente sobre su cuerpo.

"No he estado en redes sociales en absoluto con la intención consciente de evitar cosas que hieren mis sentimientos", comenzó su larga publicación. "Y mis ojos recorrieron accidentalmente a una línea de personas que intentaban avergonzar mi cuerpo", señaló la cantante quien aseguró que al principio la hicieron sentir insegura.

"Pero luego pensé ... por supuesto que hay malas imágenes, por supuesto que hay ángulos malos, mi cuerpo no está hecho de piedra", escribió. "Pero la parte más triste de las jóvenes que crecen en un mundo aerógrafo es que buscan una perfección que no sea real".

La cantante de "Never Be the Same", siente que las mujeres jóvenes "constantemente ven" una realidad falsa.

"Constantemente ven fotos editadas con photoshop y piensan que es la realidad y los ojos de todos se acostumbran a ver la piel con aerógrafo, y de repente piensan que ESA es la norma", compartió. "No lo es. Es falso. Y FALSO SE CONVIERTE EN EL NUEVO REAL".

La estrella de 22 años dejó a los fanáticos con un mensaje motivador: "Chicas, la celulitis es normal. La grasa es normal. Es hermosa y natural", finalizó.