Camila Cabello relata cómo vive con su TOC y ansiedad

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello se sinceró sobre su lucha con el trastorno obsesivo compulsivo, al revelar que sufrió en silencio mientras aceptaba el trastorno de salud mental.

“Si miras las fotos que publiqué en Instagram durante el año pasado, encontrarás fotos mías escribiendo en el estudio, fotos en un pasillo con un atuendo genial antes de subir al escenario para actuar, fotos con mi perro, Eugene, en un sofá… Pero esto es lo que no hay fotos del año pasado: yo llorando en el auto hablando con mi mamá sobre cuánta ansiedad y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando".

Camila, se ha vuelto más abierta con sus batallas, al compartir otras situaciones que escondió, como cuando estaba con su mamá en una habitación de hotel leyendo libros sobre el TOC porque estaba desesperada por aliviarse, ahí fue donde se dio cuenta que padecía una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía que la vida cotidiana.

La intérprete de “Señorita” también platicó lo difícil que fue para ella abrirse a amigos, familiares y personas cercanas a ella.

“El TOC no es como se hace estereotipo, como, ‘Ella es tan TOC sobre la organización de su escritorio’, etc. El TOC puede tomar muchas formas diferentes, y para mí fueron pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivo. En pocas palabras, me hizo sentir que mi mente me estaba jugando una mala pasada. También me afectó físicamente. No pude dormir por mucho tiempo, tenía un nudo constante en la garganta, tenía dolores de cabeza crónicos y mi cuerpo pasaba por lo que se sentía como múltiples montañas rusas todos los días”, agregó.

Con información de Revista Hola.