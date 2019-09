Camila Cabello habla de su relación con Shawn Mendes

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello, quien ha sido vista besando a Shawn Mendes en más de una ocasión, por fin se está abriendo sobre su vida personal en su historia de portada para ‘Elle's Women in Music’.

En su historia de portada, Cabello, de 22 años, habla sobre su necesidad de proteger su relación con Mendes, especialmente con tanta especulación en torno su romance.

"El amor es lo más sagrado y precioso para mí. Quiero sentir siempre que mi amor está entre mí y esa persona, y nunca pertenezco a nadie más", comenta Camila a Elle. "Por mucho que ame a mis fanáticos, y tanto como amo a las personas, me gusta vivir mi vida lo más normalmente posible. En una relación, me hace sentir incómodo invitar a todos a participar", agregó.

En cuanto a las especulaciones, la interprete de ‘Señorita’ señala que: "No sé; las personas pueden decir lo que quieran decir. Pueden especular, pero al mismo tiempo, vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarlas y enamorarnos de cada una como si nadie estuviera mirando. Así es como quiero vivir. Nunca quiero abrir la puerta para que las personas sientan que están involucradas. Como dije, quiero que sea mío y [suyo]. Por eso estoy tan apretado: porque quiero protegerlo”, dice Cabello.

La cantante también habla con Elle sobre trabajar con Mendes, compartiendo: "Quiero decir, lo amo. Siempre nos hemos conectado; tenemos el mejor momento junto. Shawn me envió un mensaje de texto con la idea del coro de 'Señorita'. Me dijo: 'Oye, ¿y si trabajamos en esto y lo hacemos juntos?'".

"Estaba en la gira de Taylor Swift y no había estado en el estudio por un tiempo. No quería hacerlo, y luego, unos meses después, no pude sacar la canción de mi cabeza", dijo Cabello. Continúa "[Finalmente] le dije, 'creo que deberíamos hacer esto'. Me dijo: 'No quiero hacerlo más'. Fue de ida y vuelta durante, como, ocho meses. Luego finalmente entramos al estudio y lo reelaboramos para que ambos nos sintiéramos bien, sin ninguna presión. Me encanta trabajar tanto con él", señala Camila.

Tal vez esta sea la manera de confirmar su relación, sin embargo, al mismo tiempo pide privacidad para poder vivir un amor más normal.