Cameron Diaz habla por primera vez sobre qué fue lo que la llevó a dejar la actuación

ESTADOS UNIDOS.- Cameron Diaz mantuvo una plática con Gwyneth Paltrow en la que por primera vez explica por qué se retiró de su carrera como actriz para centrarse en su vida personal.

Díaz, quien es muy amiga de Paltrow fue invitado a la sesión de salud virtual de la estrella organizada por la compañía de salud y bienestar de Paltrow, Goop, en un canal de YouTube.

Luego de un breve saludo, la actriz de ‘Iron Man’ le pregunta a Díaz que si cómo ha cambiado su vida desde que cumplió 40 años, a lo que la famosa contesta hablando sobre lo mucho que se esforzó por mantener una carrera dejando en el olvido su vida personal.

“Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas. Y es una rutina. Y realmente no hice ningún espacio para mi vida personal. Y luego decidí dejar de hacer películas y concentrarme realmente en mi vida personal, mis relaciones personales, mi familia, mis amigos, y luego Benj y yo nos conocimos y nos casamos casi de inmediato, porque ambos sabíamos que teníamos que hacerlo. eso." Paltrow prosigue y pregunta: "¿Qué se sintió al alejarse de una carrera cinematográfica de esa magnitud?”, señaló.

La actriz de ‘’La Máscara’’ contó que ahora siente una paz debido a que lleva un estilo de vida mas ligero y relajado, ya que cuando estaba más vigente en la industria cinematográfica, era todo lo contrario debido a la constante atención que recibía.

‘’Es muy intenso trabajar a ese nivel y ser ese público y exponerse. Hay mucha energía en todo momento cuando eres realmente visible como actor y haces prensa y te expones. Y soy sensible a la energía, algunas energías y otras no. Recibo la abrumadora energía de la atención que se está poniendo en mí y también me detuve, realmente miré mi vida y vi lo que había sido, porque cuando estás haciendo una película, es la excusa perfecta. Te poseen. Estás allí 12 horas al día durante meses. No tienes tiempo para nada más. Y me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas estas otras personas, y se las quitaron. Y básicamente tuve que retractarme y asumir la responsabilidad de mi vida. Ese es mi trabajo. Hay muchas cosas que tuve que arreglar y muchas relaciones que tuve que reparar. Muchas relaciones que tuve que construir, que estaba ausente en mi vida’’, aseguró.