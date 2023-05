Califican de 'vomitivo' aparición de los hijos de Shakira en 'Acróstico'

Ciudad de México.- El periodista Alessandro Lecquio manifestó su descontento por el hecho de que Shakira haya incluido a sus hijos en el video de su nueva canción titulada ‘’Acróstico''.

Lecquio calificó dicha acción como ‘’vomitiva'' que la artista haya expuesto a los menores y cuestionó que Piqué diera su consentimiento para ello.

Las declaraciones de Alesandro en ‘’El programa de Ana Rosa' criticaron a Shakira por usar a sus hijos para promocionarse.

A mí me parece que, en el momento en el que estamos, de máxima protección de la infancia, estas cosas no encajan y, si se hacen, no deben recibir el aplauso. No estamos en los tiempos de hace 40 años, cuando una folclórica viuda sacó a su hijo en el escenario. Esos tiempos han pasado. Ahora los hijos no existen. A mí me parece muy mal, y si me lo hacen a mí no te puedo ni decir cómo reacciono”