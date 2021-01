Caitlyn Jenner podría participar en la nueva temporada de “Sex and The City”

ESTADOS UNIDOS.- La ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas de 1976, Caitlyn Jenner, podría participar en la nueva temporada de la serie “And Just Like That... de Sex and The City”, publicó el Daily Mirror.

En días pasados, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas productoras de “Sex and The City”, anunciaron su regreso a la pantalla chica con una nueva temporada que iniciará grabaciones en abril próximo.

Paulatinamente se ha ido revelando detalles sobre la producción en la que no participará Kim Cattral, quien le da vida a “Samantha Jones”, y se rumora que es por la mala relación que tiene con Sara Jessica Parker, desde hace varios años.

También se reveló que cada una de las protagonistas cobrará más de un millón de dólares por capítulo y por toda la serie ganarán más de 10 millones de dólares cada una.



Nuevos personajes

De acuerdo a lo informado por el Daily Mirror, en la serie se buscarán caras nuevas, pero también participarán celebridades conocidas en el mundo del espectáculo y una de ellas podría ser la ex esposa de Kris Jenner.

La razón es porque Caitlyn Jenner, de 71 años de edad, lleva más de 50 años en el mundo de la televisión y es una mujer influyente en la industria, por lo que encajaría perfectamente en la trama.

Caitlyn ha estado omnipresente en el mundo del entretenimiento y la televisión durante los últimos cincuenta años, de una forma u otra, por lo que es perfecta para este tipo de apariciones. Los productores de la serie quieren nuevos rostros para la serie, pero también aquellos famosos que la gente conoce y que les importa", declaró una fuente al diario británico.

Otro de los datos reveladores e que la producción de estos nuevos episodios estará a cargo de Michael Patrick King.