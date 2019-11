Café Tacvba es rock, no ejemplo

CIUDAD DE MÉXICO).- En 30 años de historia, a Café Tacvba le ha pasado de todo.

Cuando ensayaban en Ciudad Satélite, por ejemplo, uno de sus vecinos no tenía problema con decirles que eran unos malvivientes. Hoy, el guitarrista José Rangel (Joselo) prefiere que se les vea así a que el público piense que tienen algún tipo de responsabilidad social.



"Somos un grupo de rock, no somos el presidente. Yo no soy el padrecito de la iglesia que tenga que demostrar algo, no, es un grupo de música", dice a EL UNIVERSAL.



"Me extraña mucho que ahora los grupos de rock se diga que tienen una responsabilidad si antes eran los marihuanos, los malvivientes y para cierta gente todavía somos así. A mí no me gusta que me digan 'es que tú eres el ejemplo a seguir de la juventud', yo no quiero eso".



Joselo considera que simplemente fueron cuatro personas que tenían ganas de hacer música y por fortuna las cosas se fueron dando: este año celebraron su 30 aniversario, presentaron su segundo MTV Unplugged y hoy estrenan su documental Bios. Vidas que marcaron la tuya.



"Que tengamos 30 años qué bueno, qué maravilla porque de repente me imagino la vida que tendría si no tuviera el grupo y no me gusta", dice Rangel.



En el programa de National Geographic, que se transmite este domingo a las 21:00 y 23:00 horas, Rubén Albarrán, Enrique Rangel, Emmanuel Del Real, y Joselo Rangel llevarán al público a abrir el baúl de los recuerdos, tal como lo hicieron ellos.



Quique, hermano de Rangel, recuerda cómo para la preparación del documental abrieron el "tesoro" que por muchos años guardó su madre.



"Son los volantes, las publicidades, los recortes de las primeras entrevistas en periódicos, (mi mamá) lo fue poniendo en álbumes familiares, guardó las camisetas que empezaban a vender, muchas de ellas piratas que ni siquiera nosotros nos enterábamos que iba y las compraba, la melódica con la que empezamos a tocar.



"Estábamos construyendo junto con muchos otros grupos algo que ya se daba por sentado: la existencia de un movimiento de música que representa a un público y nos reconoce como creadores".



Con la cantante chilena Francisca Valenzuela como presentadora, el documental muestra un lado más íntimo de la banda así como momentos emblemáticos como su primera tocada en el Hijo del cuervo, en Coyoacán, hace 30 años, hecho que reconstruyeron volviendo al bar para un set acústico.



Sigue el festejo. La banda de Satélite se presentará el próximo 7 de diciembre en el Foro Sol para celebrar sus 30 años en los escenarios. Quique Rangel comparte que sigue el interés por hacer nueva música y aventurarse a explotar las nuevas plataformas para promocionarla además del clásico CD.



"Este ritmo de inmediatez nos gusta y no lo hemos aprovechado como quisiéramos, espero que este sea un buen ciclo para eso. Siempre hay inquietudes latentes, lo que falta es tiempo", dice Quique.