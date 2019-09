Café Tacvba cumple 30 años viviendo el momento y al ritmo del tiempo

LOS ÁNGELES.- Después de tres décadas de hacer rock alternativo, la banda mexicana Café Tacvba dice en una entrevista con Efe que no está dispuesta a frenar su necesidad de reinventarse y de estar al "ritmo del tiempo" con música que refleje su legado.



Con un mensaje que urge a vivir el momento, la banda llegó a Estados Unidos para celebrar su trigésimo cumpleaños con una gira que tendrá 14 conciertos en el país.



"Lo que uno aprende a través del tiempo es que el tiempo vuela y sino disfrutas del momento probablemente no se repita", señaló en una conversación telefónica Emmanuel del Real Díaz, más conocido como Meme.



"Tenemos que estar con el ritmo del tiempo, siempre muy conscientes del presente", agregó el músico que comparte aventuras en el grupo con los hermanos Joselo y Quique Rangel y Rubén Albarrán.



La reflexión del tecladista del grupo se da justo cuando la banda está comenzando su gira por el estado de Texas, donde los músicos han encontrado una comunidad golpeada por las recientes matanzas que dejaron cerca de 30 muertos en el último mes.



Emmanuel relata que estando en Austin (Texas) el martes pasado tuvieron la oportunidad de hablar con los trabajadores de un restaurante y palpar la necesidad de desahogo que existe entre la comunidad, que según pudo observar se encuentra en un "estado vigilante".



"Fue un momento muy bonito, muy afectuoso pero también vimos que hay muchas ganas de encontrarse con los suyos, que están buscando un espacio donde desahogarse y descargar todas estas energías acumuladas", sostiene Emmanuel.



El músico asegura que él y sus compañeros están dispuestos a brindar un espacio para que sus seguidores en Estados Unidos se encuentren y puedan a través de la música lograr una catarsis para sanar las actuales circunstancias.



"Ese encuentro me parece que es poderoso y liberador", sostiene Emmanuel.



Café Tacvba se presenta este sábado 7 de septiembre en El Paso, Texas, donde el pasado 3 de agosto murieron 22 personas a manos de un hombre que supuestamente expresó odio contra los mexicanos antes de cometer la matanza.



"Si podemos traer un cachito de nuestra cultura y hacer que nuestro público se conecte entre sí, ahí vamos a estar", insistió el músico.



Y es que, en estos treinta años de estar juntos, Café Tacvba ha aprendido a sostenerse, renovarse y adaptarse sin dejar su esencia, desde el cambio de nombre de la formación a dejar de cantar su popular canción "Ingrata" (1994), pero lo que Emmanuel tiene claro es que el grupo llegó hasta aquí gracias al público.



Emmanuel asegura que un ejemplo de esto es su actual espectáculo, que describe como una puesta en escena novedosa, enriquecedora a través de la que los asistentes "harán un viaje en el tiempo sin casi darse cuenta".



En este sentido, el músico asegura que el diseño de esta gira de celebración ha sido un buen ejercicio para profundizar y entender de "dónde vienen y hasta dónde han llegado", un proceso que incluso han hecho junto a sus más fieles seguidores.



La influencia que Café Tacvba ha ganado en estos años en Estados Unidos se puede palpar en el concierto que dará el próximo 15 de septiembre en Los Ángeles, cuando la banda se presentará en el Hollywood Bowl en medio de las celebraciones de la independencia de México y Centroamérica.



La fecha y el lugar se ha convertido en los últimos años en una contienda entre los músicos latinos debido a la relevancia que tiene esta celebración y el escenario al que muchos quieren subir.



"Esperamos continuar con esta experiencia de relación casi personal, de uno a uno, aunque sea un público tan numeroso como el que reúne el Hollywood Bowl", afirmó Emmanuel.



Como parte de la celebración de los 30 años, el 26 de septiembre, MTV presentará el "unplugged" de Café Tacvba y a partir de ese día los seguidores podrán acceder a las canciones en versión acústica.



La gira de los 30 años terminará el 14 de diciembre en Monterrey, en su natal México, donde Café Tacvba llegará con su mensaje treintañero: "Hay que seguir disfrutando el presente, y estar agradecidos por estar aquí".