Caeli hace video respuesta a canción de Bizarrap y Quevedo

MÉXICO.- Sin duda alguna la canción de Bizarrap y Quevedo session #52 fue todo un éxito y sigue dando mucho de que hablar.

Pues ahora la influencer Caeli en redes sociales hizo su propia versión con una letra diferente pero en respuesta a la de Quevedo.

Recordemos que la canción original, gira en torno a una noche de fiesta, en la que el intérprete conoce a una chica que termina por robar su corazón.

El tema de Caeli usa una pista similar a la de la Quevedo y aunque no busca ser una copia exacta, mantiene un toque con empoderamiento femenino, pero recibió varias críticas de usuarios que la consideraron "innecesaria"

"¿Qué quieres, bebo? ¿Quieres que me quede una vez más? Qué pedo con tu intensidad. Tú sabes que no estoy puesta. Diabética, me vas a dejar de tanto WhatsApp", dice la primera parte de la canción.

El video ya acumula más de 6 millones de reproducciones, y así como hubo personas a las que no les gusto para nada el clip, hubo otras que felicitaban a la influencer por el video asegurando que es una muy buena interpretación.