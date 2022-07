CARIN LEÓN estrena tema "No Es Por Acá"

HERMOSILLO, Sonora.- El cantante sonorense Carin León no deja de sorprender a sus seguidores pues no para de estrenar nuevas canciones y para prueba de ello, hoy 8 de julio estreno su nuevo sencillo "No es por Acá" mismo que ya se encuentra en todas las plataformas musicales.

Anteriormente ya había avisado a sus miles de seguidores de sus redes que la canción saldría junto al video oficial, no sin antes darles una probadita de lo que iba a tratar la canción.

Recordemos que Carin León decidió aparecer como solista con “A través del vaso”, sencillo original del grupo y con el cual saltó a la fama. Con varios covers en internet y algunos sencillos propios, en el 2018 dio inicio a su carrera como solista.

Gracias a sus éxitos se ha posicionado en el gusto de las personas, pero no solo en su país natal México sino que actualmente se encuentra en una gira que incluye Estados Unidos , Colombia y México con la mayoría de sus conciertos en SOLD OUT.

También este mismo año gracias a su talento fue que llegó hasta el MGM Grand de Las Vegas a la ceremonia de himnos nacionales en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol, con gran entonación canto nuestro himno nacional mexicano logrando así miles de aplausos entre los presentes.

