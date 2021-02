CANACINE: Urge apertura de cines, 11 complejos cierran de manera definitiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) es urgente la reapertura de las salas de cine en México, pues además de considerar que los complejos de exhibición son espacios seguros para evitar los contagios por COVID-19, también hace hincapié en las afectaciones económicas que este gremio experimenta desde marzo de 2020 con la activación de la contingencia sanitaria y que ha obligado al cierre intermitente o permanente de las salas conforme al semáforo sanitario lo indica en cada ciudad o Estado.

Fernando de Fuentes, presidente de Canacine, explica en entrevista que en 2020 la taquilla en México tuvo tres mil 584 millones de pesos en ingresos con 62 millones de boletos vendidos, a diferencia de los 18 mil 186 millones de pesos en taquilla y 335 millones de boletos vendidos en 2019; actualmente México ocupa el cuarto lugar internacional en número de salas con siete mil 595.

“La afectación de la industria es terrible, es una de las más afectadas. Evidentemente estamos muy preocupados, porque entendemos que en marzo del año pasado por precaución ciertos giros e industrias cerraron, pero nosotros sentimos que la evidencia científica y todos los estudios que hay alrededor del mundo apuntan a que los cines han sido y siempre serán lugares seguros y más con los más de 100 protocolos que han implementado”. La afectación de la industria del cine es terrible, es una de las más afectadas. Fernando de Fuentes detalla que Canacine seguirá abogando por la reapertura de las salas, en coordinación con las autoridades gubernamentales locales y estatales, que de momento siguen con una respuesta negativa pese a que se han desarrollado protocolos y compartido estudios sanitarios que determinan la seguridad de acudir a las salas de cine en las que se renueva el aire, hay sana distancia, hay reducción de aforo y es obligatorio del uso de cubrebocas por sala.

“A esta altura de la pandemia sentimos que no hay evidencia para estar cerrando los cines o cerrando algunos giros nada más porque son lugares cerrados, no somos centros de transmisión; los cines son lugares donde estamos en silencio, hay sana distancia, el aire es renovado ocho veces por hora, mucho más que otros lugares que sí deciden abrir. No entendemos cuál es la diferencia de estar en un transporte o estar en avión, sin hablar mal de otra industria, pero la evidencia demuestra contundentemente que los cines pueden estar abiertos con sus protocolos”.

Hay cerca de 50 mil empleos directos que genera la industria de exhibición en México y hay otros 150 mil empleos indirectos en la industria en general que de alguna u otra manera también se ven afectados

¿El streaming ayuda?

Aunque diversos estudios, productoras y distribuidoras han apostado para este 2021 estrenar sus filmes en las plataformas streaming a nivel mundial, Fernando de Fuentes explica que por la naturaleza de las salas tradiciones de cine, al menos en México las plataformas streaming no solucionan la crisis que se enfrenta en lo general en la industria mexicana, pues el cierre intermitente o definitivo de salas conlleva el cierre de plazas laborales.

“Se ha dejado de ingresar a la industria en su conjunto y únicamente de entradas cerca de 16 mil millones de pesos. Hay cerca de 50 mil empleos directos que genera la industria de exhibición en México y hay otros 150 mil empleos indirectos en la industria en general que de alguna u otra manera también se ven afectados”.

Agrega que si bien algunas plataformas virtuales han trabajado en mejorar su servicio para atraer a usuarios, la presencia de espectadores en las salas es insustituible: “En 2019 se vendieron cerca de 19 mil millones de pesos, es una cifra muy difícil de alcanzar si no es taquilla y con las siete mil 500 salas abiertas”.

La empresa Cinépolis cerró sus unidades ubicadas en plaza Mirador Gutiérrez (Tuxtla), Imax Toluca Centro (Toluca), pabellón Campestre (Querétaro), MC El Alacrán (Durango), Factory Outlet (León), Coacalco, Los Reyes La Paz y Azcapotzalco (CDMX); en tanto que Cinemex cerró definitivamente los complejos de: plaza Real Monterrey, Expo Plaza Aguascalientes y plaza Real Nuevo Laredo.

Los cierres

Fuentes cercanas a Cinemex comentaron que el complejo Platino, ubicado en la plaza comercial Punto Sao Paulo, de Guadalajara, estaría analizando parar operaciones durante cinco meses o de manera permanente si se mantiene la negativa de apertura, hasta el momento no se ha brindado una declaración oficial de la cadena; sin embargo, en el sitio web del complejo mencionado se detalla que se “mantiene cerrado -Cinemex- por la contingencia sanitaria hasta nuevo aviso”.

“Ignoro las operaciones y decisiones estratégicas de cada una de las empresas”, argumenta Fernando de Fuentes, sin embargo reconoce que diversos espacios han cerrado como es el caso de Cinépolis que cerró sus unidades ubicadas en plaza Mirador Gutiérrez (Tuxtla), Imax Toluca Centro (Toluca), pabellón Campestre (Querétaro), MC El Alacrán (Durango), Factory Outlet (León), Coacalco, Los Reyes La Paz y Azcapotzalco (CDMX); en tanto que Cinemex cerró definitivamente los complejos de: plaza Real Monterrey, Expo Plaza Aguascalientes y plaza Real Nuevo Laredo.

“Lo que sabemos es que sí hubo 11 complejos que cerraron desde el año pasado, probablemente eran complejos que su desempeño no era el mejor, incluso antes de la pandemia y ésta terminó por cerrarlos. A nosotros nos van informando, somos como voceros de la industria, pero no participamos en este tipo de decisiones”.

Las restricciones de salud, unidas a la baja afluencia y el miedo de los amantes del cine por asistir a las salas, han puesto a la industria en grandes aprietos.

Añade que Canacine mantiene diálogos y esfuerzos en conjunto a las diferentes áreas de la industria, en especial con las cadenas de cine para encontrar soluciones ante la crisis; sin embargo, aclara que “los miembros de la cámara, los socios en particular no nos comparten sus finanzas, números y sus estrategias y decisiones, simplemente como cámara podemos ver cuál ha sido el deterioro de la industria durante este periodo de pandemia”.

Puntualiza que son incuantificables las pérdidas globales de la industria en México, al señalar que la ganancia de un solo boleto vendido en taquilla no solo recae en el complejo, pues de éste también depende el sustento de actores, directores, escritores y demás cadenas productivas del gremio, además de que una sala de cine abierta trae consigo derrama económica en paralelo con el flujo de visitantes en la zona en la que se ubica.

“Hay que seguir trabajando con las autoridades tanto locales como federales para ir convenciendo. Nos preocupa mucho Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que son Estados que generan mucha de la asistencia a los cines, sin éstos las compañías distribuidoras tampoco se atreven a estar estrenando películas, no conviene, se genera este círculo vicioso”.

Las más taquilleras

De los estrenos de 2020 y exhibidas en el cine en México, las tres películas más taquilleras fueron: “Sonic: la película” con 351 millones de pesos y 6.8 millones de asistentes, “Bad boys para siempre” con 235 millones de pesos y 4.3 millones de asistentes, “Aves de presa” con 213 millones de pesos y 3.8 millones de asistentes, en tanto que el filme mexicano “Cindy la regia” —el único en el top 10— se posicionó en el noveno lugar con 106 millones de pesos en taquilla con 1.8 millones de asistentes.

Cine mexicano

Durante 2020, el cine mexicano obtuvo 417 millones de pesos en taquilla con 7.5 millones de boletos vendidos, a diferencia de los mil 700 millones de pesos (75.5% más) con 33.5 millones de boletos vendidos (77.6% más) en 2019, siendo “Cindy la regia”, “Loco por ti”, “Veinteañera, divorciada y fantástica”, “Perdida”, “La rebelión de los Godínez”, “Nuevo orden”, “El hubiera sí existe”, “La marca del demonio”, “Cuidado con lo que deseas” y “El baile de los 41” los filmes mexicanos más vistos.

A nivel global, México pasó del noveno al lugar 13 como el país con mayor recaudación en taquilla en 2020 con 193 millones de dólares a diferencia de los 996 millones de dólares que cerró en 2019, es decir, 80% menos.

Durante 2020, China ocupó el primer lugar en taquilla con dos mil 900 millones dólares (68% menos que en 2019), Estados Unidos con dos mil 104 millones de dólares (80% menos), Japón con mil 79 millones dólares (50% menos) y Francia con 514 millones de pesos (68% menos), por ejemplo.

Los amantes del cine han expresado su interés por abrir las salas, pero no se ve respuesta de asistencia.

La industria en el 2020