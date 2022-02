C. Tangana estrena su canción "Te venero" en los Premios Goya

CIUDAD DE MÉXICO.- C. Tangana logró llamar la atención de sus miles de fans al estrenar su nueva canción "Te venero" durante la 36 edición de los Premios Goya, junto a varios artistas sobre el escenario, el compositor español estuvo acompañado de la joven Rita Payés, con quien entonó este nuevo sencillo.

Mientras lucía una chaqueta negra, una bufanda blanca sobre los hombres y sus característicos lentes de sol, El Madrileño fue el segundo cantante que actuó en el evento de los Goya, y su presentación tuvo lugar poco después de que se dieran a conocer a los ganadores a Mejor Música Original y a la Mejor Canción.

Los espectadores de los premios señalaron que las primeras artistas en actuaron en la noche fueron Bebe, Jeder y Cristina Castaño, quienes sorprendieron a todos por su increíble talento al cantar la versión del himno "Libre", de Nino Bravo, con el que harían la apertura de la gala.

Otro de los momentos más increíbles de los Premios Goya fue cuando Joaquín Sabina subió por primera vez a un escenario desde su fuerte accidente durante su actuación en el Wizink Center de Madrid el 12 de febrero de 2020.

Y sobre el tema inédito de C. Tangana, los fanáticos del músico aplaudieron su talento y se mostraron ansiosos por tener la oportunidad de escuchar este nuevo éxito musical en las plataformas digitales, pues este tiene un mensaje poderoso sobre una conversación entre una madre y su hijo.

Por su parte, la joven artista que se subió al escenario con el intérprete de "Demasiadas mujeres", contó cómo surgió la colaboración y de primera instancia reveló que nunca había escuchado de El Madrileño, por lo que no sabía quien era y no había escuchado su música.

"Luego le he conocido y me ha sorprendido para bien, es una persona muy cercana que tiene una idea muy de tú a tú con los músicos y a la que le interesan todos los géneros, me encanta que me haya escogido para cotcar con él", expresó la cantante para El Mundo.