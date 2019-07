Buscó suicidarse ex participante de Enamorándonos

CIUDAD DE MÉXICO.-Una ex integrante del programa Enamorándonos estuvo a punto de suicidarse.

Karina Moreno Alberú, mejor conocida como Khareesi, intentó quitarse la vida la noche del martes.



De acuerdo a un medio de circulación nacional, la modelo fue descubierta por su hermano, quien de inmediato la llevó a un hospital cercano.

La también profesora de preescolar utilizó ayer sus redes sociales para aclarar el asunto, ya que sus seguidores preguntaban por su estado de salud y le pedían respuestas.



A través de un Instagram Storie, la chica aclaró la situación, aunque aún no se sabe si sigue en el hospital o está en casa.



Ahora que me siento más tranquila y con un dominio total sobre mis emociones, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes.

"Jamás pensé recibir tanto apoyo y palabras de aliento tan emotivas. La razón por la que hice pública mi situación fue porque estaba tan agradecida y conmovida de ver que Dios me dio la oportunidad de estar aquí una vez más y pelear como la guerrera que mi mamá hizo de mí", compartió.



La beldad le dio las gracias a su carnal, quien la salvó de cometer una tontería.



"Ver que mi hermano fue literalmente mi héroe y me demostró una vez más que no estoy sola y que jamás me dejará caer, sentir a mi papá más cerca que nunca", agregó.

Hasta el momento la emisión de TV Azteca no ha dado una postura al respecto, aunque la joven salió hace unas semanas del programa, en donde era una de las llamadas amorosas.