Buscan el reinado que dejó ‘Game of Thrones’

CIUDAD DE MÉXICO

En la primera mitad de 2019 se vivió el final de dos de las series más aclamadas de los últimos años: "La teoría del big bang", de CBS, y "Game of thrones", de HBO que, tras 12 y ocho años, respectivamente, dijeron adiós a la televisión.

La batalla por coronarse como el show favorito para la segunda mitad de 2019 arranca y tanto en canales de TV como streaming preparan algunos estrenos listos para salir este verano y durante los próximos meses.

Títulos como la tercera temporada de "Stranger things" de Netflix y "Carnival row" de Amazon están por estrenar. El primero en julio y el segundo en agosto. El crítico Roberto Rondero explica que será difícil encontrar en las próximas temporadas producciones de la magnitud de "Game of thrones", sin embargo, hay propuestas diferentes que atraparán al público tanto en tv como en streaming.

"Creo que no es este el año de las megaproducciones y ya después de que terminó 'la mamá de los pollitos', va a ser muy difícil en muchos años que se vuelva a dar un fenómeno de este tipo, sobre todo por la megaproducción que fue y porque atrapó a un montón de gente", comenta en entrevista.

El crítico le apuesta a estrenos como "Carnival row", protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

"Va a funcionar muy bien, parece una película y me gusta mucho el elenco porque es el regreso prácticamente de Orlando a la pantalla", considera el crítico.

"Ahora la competencia mucho de Netflix va a ser con Amazon en cuanto a plataformas digitales y estamos hablando de más de 200 países en los que está vendida esta serie, entonces yo creo que va a ser un trancazo".

En contraste con los servicios de streaming, en TV tradicional llegan programas como "Euphoria", con Zendaya como protagonista y cuya controversia está en retratar el mundo de las drogas en la adolescencia de manera más cruda; también está la segunda temporada de SWAT, que ya estrenó en Estados Unidos y llega a Latinoamérica el 24 de junio y la quinta de "Fear the walking dead".

"Qué bueno que no todos son plataformas digitales. Aquí hay un poco el hecho de que los chavos se acerquen a ver series un poco más tradicionales con un enfoque más Hollywoodense como en SWAT. Hay que ver cómo se defienden los canales clásicos de las plataformas", comenta.

Sobre esta línea, la TV verá el esperado regreso del clásico "Beverly Hills 90210" que llega 20 años después a Fox este 7 de agosto.

El panorama es variado con historias fantásticas, personajes reales y tramas que buscan convertirse en las favoritas de la audiencia.

"Lo que la gente en estos momentos desea después de GOT es que no sólo se diviertan sino que les acelere la imaginación; estamos en un momento en el que todo tiene que ser muy medido, comprobado, muy científico y se nos olvida a veces que la ficción te puede llevar a sitios increíbles", dice Rondero.

"Stranger things", Netflix.

Con un elenco que va entrando en la adolescencia y ambientada en 1985, la tercera temporada creada por los hermanos Duffer llega a la plataforma el próximo 4 de julio.

"Beverly hills 90210", FOX.

A 20 años de haber terminado una de las series más importantes de la década de los 90, regresa en agosto con la mayoría de sus protagonistas originales.

"Carnival row", Amazon Prime Video.

Con Cara Delevingne y Orlando Bloom como protagonistas, la historia de fantasía, guerra, asesinatos y migración llegará a la plataforma a finales de agosto.

"Euphoria", HBO.

Una apuesta fuerte estrenada este fin de semana y con Zendaya como protagonista. Se trata de un drama adolescente que retrata de forma explícita el problema con las drogas y el libertinaje.

"Dark", Netflix.

La serie original de la plataforma, primera producción alemana, alista su segunda temporada. Ambientada en la ficticia Winden, se centra en complejos viajes en el tiempo. Estreno: 21 de junio.

"Fear the walking dead", AMC.

Hoy a las 23:00 horas arranca la quinta temporada del spinoff de TWD. Los sobrevivientes, liderados por Morgan Jones, buscarán adaptarse a su nuevo estilo de vida.

" Orange is the new black", Netflix.

Basada en el libro homónimo, el final de la comedia ambientada en la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York, llega a finales de este año con fecha por confirmar.

"Hitoshi Matsumoto Presents Documental S3", Amazon Prime Video.

Diez comediantes con un reto: ser el último en reír para poder ganar 10 millones de yenes. Estrena el 30 de junio.

"The boys", Amazon Prime Video.

Las historias de superhéroes gustan y en julio llega la serie basada en el cómic homónimo que muestra la otra cara de la fama con personajes que han sido corrompidos.

"The Mandalorian", Disney+. Una de las grandes apuestas de la nueva plataforma que será estrenada en noviembre en EU. Sin embargo, a México llegará hasta 2021. Para los amantes de "Star wars".