Buscaban robar al esposo de Inés Gómez Mont en asalto a Miguel Bosé: Adolfo Infante

Ciudad de México.- Desde que Miguel Bosé fuera víctima de asalto en su casa de la Ciudad de México, donde le robaron joyas, efectivo y una camioneta, trascendió una nueva versión sobre el incidente.

Según Gustavo Adolfo Infante, el objetivo de los agresores no era el cantante, sino Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.

Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé, si no, me dicen, y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana, él e Inés, y esa casa no se sabe bien si es de Inés, de un tío de ella, si vivió ahí Inés, pero ahí vivió Inés”