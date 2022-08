'Bullet Train' con Brad Pitt lidera las taquillas por segunda semana consecutiva

NUEVA YORK, Nueva York.- Por segundo fin de semana consecutivo, la cinta protagonizada por Brad Pitt, “Bullet Train”, encabezó las taquillas en Estados Unidos.

Debido a la poca actividad en las salas y el increíble poder de permanencia de “Top Gun: Maverick” le permitieron ascender al tercer lugar a 12 semanas de su estreno, según los estimados de estudios dados a conocer el domingo.

Después de recaudar unos 30 millones de dólares en su primer fin de semana, “Bullet Train” sumó 13.4 millones en su segunda semana. El filme de asesinos de David Leitch, con un costo de producción de 90 millones, ha recaudado 54.4 millones de dólares en dos semanas para Sony Pictures. A nivel mundial, tiene 114.5 millones.

Tres grandes estrenos

Tres nuevas cintas tuvieron grandes estrenos, pero no lograron ubicarse entre las cinco primeras de la taquilla. La desaceleración, anticipada, pero no a tal dimensión, le dio margen a la mayor producción del año, “Maverick” para mantenerse entre las más taquilleras.

Casi tres meses después de su estreno, Paramount Pictures lanzó la secuela de “Top Gun” en más salas, de 2 mil 760 a 3 mil 181. Recaudó 7.2 millones para un total acumulado de 673.8 millones.

El mayor éxito en la historia del estudio se ubica en el séptimo lugar de todos los tiempos en taquilla nacional, sin tomar en cuenta la inflación, apenas por encima de “Titanic” y por debajo de “Avengers: Infinity War”.

Inusual permanencia de “Top Gun: Maverick”

La inusual permanencia de “Top Gun: Maverick” es incluso más notable en una época en que los estudios han reducido su tiempo de proyección en salas, ahora que las películas pasan a los servicios de streaming luego de unos 45 días en los cines.

“Top Gun: Maverick” se vio apenas superada por la película de Warner Bros.' “DC League of Super-Pets". El estudio calculó el domingo que su cinta animada recaudó 7.17 millones en su tercera semana, apenas encima de los 7.15 millones de “Maverick”.

Las ventas estimadas de entradas entre viernes y domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras locales se darán a conocer el lunes.

Las más taquilleras

1. “Bullet Train”, 13.4 millones de dólares

2. “DC League of Super-Pets”, 7.2 millones

3. “Top Gun: Maverick”, 7.2 millones

4. “Thor: Love and Thunder”, 5.3 millones

5. “Nope”, 5.3 millones

6. “Minions: The Rise of Gru”, 4.9 millones

7. “Where the Crawdads Sing”, 4 millones

8. “Bodies Bodies Bodies”, 3.3 millones

9. “Elvis”, 2.6 millones

10. “Fall”, 2.5 millones