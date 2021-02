"Bueno, tú cuando sea y como sea": Carlos Rivera declaración de amor para Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez se ha ganado el cariño del público gracia a su carisma frente a la televisión pero también ha mantenido una relación de "sueño" a lado de Carlos Rivera.

A pesar de que la pareja ha sido captada junta en distintas situaciones, ambos decidieron mantener su noviazgo en privado y lejos de los reflectores, pero por medio de sus redes sociales han manifestado indirectas de su amor.

Hace unas horas como es de costumbre la conductora publicó una fotografía en la que aparece con un ajustado vestido en colo rosa con algunos detalles blanco, el corte hacía destacar sus torneadas piernas.

Ante esta escena el intérprete de "Me muero" no pudo aguantar las ganas de dejarle un mensaje de amor, y es que últimamente lo ha hecho más seguido en las publicaciones de la ex académica.

Bueno, tú cuando sea y como sea" escribió el también actor.

Por su parte Cynthia le contestó que ya deseaba que volviera, y es que Rivera tuvo que viajar a Los Premios Lo Nuestro y también a España, por lo que han estado separado algunos días.

Hay que recordar que hace apenas unos días el cantante estrenó su película "Crónica de Guerra" la cual se estrenó mundialmente gracias a una aplicación donde sus fanáticos podían comprar acceso.

Durante la transmisión la conductora del programa matutino 'Venga la Alegría' compartió varias escenas del documental, en especial la canción que supuestamente escribió Rivera para su amada, "Que lo nuestro se quede nuestro".