Bruce Springsteen: Cinco canciones para celebrar 71 años de 'El Jefe'

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante estadounidense Bruce Springsteen cumple este miércoles 71 años, en los cuales ha labrado una trayectoria llena de éxitos y grandes temas.

Bruce Frederick Joseph Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos; con más de 50 años en activo y 26 discos a sus espaldas le avalan como lo que es: una leyenda viva del rock.

Desde 1972 hasta la fecha (con una pausa entre 1990 y 1998) ha trabajado con la E Street Band, el grupo que lo acompaña en la mayoría de sus álbumes y conciertos.

Springsteen fue el primer rockero en aparecer en la portada de las prestigiosas revistas estadounidenses Newsweek y Time.

Además fue catalogado por la crítica como una estrella del rock que impuso su propio estilo; destacando su inagotable energía en el escenario, que llevaba a los espectadores a un estado de emoción al límite.

Justo la semana pasada, el músico también conocido como "El Jefe" explicó a Rolling Stone que mientras revisaba sus archivos se encontró con varias pistas que no habían sido lanzadas aún y que está deseoso de compartir con sus fanáticos.

Las primeras tres pistas que planea sacar el artista son "Janey needs a shooter", "If I was the priest" y "Song for orphans", las cuales ya han sido escuchadas por sus seguidores en presentaciones en vivo o por medio de grabaciones piratas, pero nunca en una versión comercial.

Letter to you será el nombre de la producción en la que el cantante lanzará estas piezas únicas y además celebrará su natalicio, el cual ocurrió un día como hoy, pero de 1949 en Nueva York.

A los 13 años de edad tuvo su primera guitarra hasta que en 1965 se hizo guitarrista del grupo The Castiles, también participó en un trío llamado Earth y en la banda Child, la cual cambió de nombre varias veces hasta convertirse en E-Street Band.

Con el grupo entrará de nueva cuenta al estudio en los próximos días, después de no haber estado juntos en este ambiente en seis años.

Las mejores canciones de Springsteen

Entre los shows en vivo del cantante existen un sin número de canciones que pueden tocar el alma de sus fanáticos; sin embargo, hay algunas que sobresalen por su intensidad y que salen a relucir en la mayoría de sus repertorios.

Born tu run

Spanish eyes

Drive all night

Born in the USA

The rising