Britney habla por primera vez de su documental

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha estado bajo la lupa y el escrutinio de los medios de comunicación desde el inicio de su carrera dentro de la industria de la música, y se mostró al mundo entero con el documental producido por The New York Times, Framing Britney Spears (2021). Y aunque fue un tema tendencia en redes sociales, la cantante no había hecho declaración alguna, sino hasta esta semana.

El martes pasado, la intérprete de “Sometimes” tomó su cuenta oficial de Instagram para hacer una declaración acerca de el documental que se realizó tras el nacimiento del movimiento #FreeBritney, que muestra la parte de su vida donde los medios de comunicación, los paparazzis, e incluso el público, le dieron una mala reputación tras ciertos eventos que sucedieron en su pasado (uno de ellos siendo el rompimiento con su entonces novio, Justin Timberlake).

"Siempre se ha especulado sobre mi vida… siempre he sido observada… y juzgada; en realidad, ¡toda mi vida! Por mi sanidad, necesito bailar al son de las canciones de Steven Tyler (Aerosmith) cada noche de mi vida, para poder sentirme salvaje, y humana, y viva", dijo la cantante de 39 años en su publicación que incluía un video de ella bailando con el tema ‘Crazy’ de Aerosmith de fondo.

‘¡Toda mi vida he sido expuesta por hacer presentaciones frente a la gente! Se necesita mucha fuerza para confiarle al universo tu vulnerabilidad, porque siempre he sido tan juzgada… Insultada… Y humillada por los medios de comunicación… ¡y lo sigo siendo hasta ahora! Mientras que el mundo siga girando y la vida siga avanzando, seguimos siendo personas frágiles y sensibles’, agregó, para después ofrecer su opinión sobre el documental, Framing Britney Spears (2021).



La opinión de Britney Spears sobre ‘Framing Britney Spears’

El documental Framing Britney Spears se estrenó el pasado 5 de febrero y, desde entonces, la cantante no había hecho declaración alguna sobre él. Pero el martes de esta semana comentó en su cuenta oficial de Instagram que no había visto el especial realizado por The New York Times y distribuido en plataformas de streaming como Hulu.

Incluso dijo que lo poco que había visto la había hecho sentir avergonzada por el papel en el que la pusieron. ‘Lloré por dos semanas seguidas y, pues… A veces, aún lloro’, escribió la cantante en su publicación de Instagram. ‘Hago lo que puedo conmigo desde mi espiritualidad para mantener mi propia alegría a tope… El amor… ¡La felicidad! ¡Bailar todos los días, me llena de alegría! No estoy aquí para ser perfecta… Lo perfecto es aburrido… Estoy aquí para transmitir amabilidad’.

En sí, el documental se centra en la nativa de Luisiana, Estados Unidos, que comparte la custodia de sus hijos Preston, de 15 años, y Jayden, de 14, con su exmarido Kevin Federline, y su relación ascendente y descendente con los medios de comunicación. En 2019, los fans de la cantante comenzaron la campaña #FreeBritney, con la esperanza de liberarla de la batalla legal en la que se encuentra con su padre, Jamie Spears, por su tutela. La batalla continúa hoy.