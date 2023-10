Britney Spears tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake: "Él no quería ser padre"

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears revela en su nuevo libro autobiográfico que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake.

La Princesa del Pop comparte en "The Woman in Me", que estará disponible en las librerías el 24 de octubre, que su embarazo fue "una sorpresa", pero no "una tragedia".

Quería mucho a Justin. Siempre esperaba que tuviéramos una familia juntos en algún momento. Esto simplemente sería mucho antes de lo que había anticipado", escribe en un fragmento publicado por People el martes.

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", continúa Spears.

Britney Spears reveals in her memoir that she was pregnant by Justin Timberlake when they were together, but they both agreed to get an abortion, TMZ reports. pic.twitter.com/4Nr80jonud— Pop Tingz (@ThePopTingz) October 17, 2023

Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acordé no tener al bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba seguro de que no quería ser padre".

The HORRIBLE news about Britney’s abortion bc of Justin Timberlake just took Everytime music video to a whole new view. She deserved better. pic.twitter.com/ljyVWPWjeU— Britney Spears 007 #TheWomanInMe (@britneyzer007) October 17, 2023

Antes del lanzamiento del libro, fuentes le dijeron exclusivamente a Page Six que Timberlake, de 42 años, estaba "preocupado" por lo que Spears, de 41 años, iba a compartir sobre su relación.

"Lo está carcomiendo", compartió una fuente, mientras que otro insistió en que el libro no era un "ataque" a nadie en particular.

Así fue la relación de Britney Spears y Justin Timberlake

Los co-protagonistas del show televisivo “Mouseketeers” comenzaron a salir en 1999 cuando eran adolescentes.

Después de su mediática ruptura en 2002, Timberlake insinuó durante una entrevista con Barbara Walters que Spears le había sido infiel, a lo que la cantante de "Toxic" ni confirmó ni negó en ese momento.

“To this day, it’s one of the most agonizing things I have ever experienced in my life."



- Britney Spears speaks out about the abortion she had during her relationship with Justin Timberlake after he “was not ready to be a father” pic.twitter.com/2MwowfVIF8— KingSpears (@godkneebitch) October 17, 2023

El documental nominado al Emmy de 2021 del New York Times, "Framing Britney Spears", escrutinó las acusaciones mientras examinaba el tratamiento de los medios hacia la superestrella de la música, lo que llevó a Timberlake a emitir una disculpa tardía a su ex.

"Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que apoya y respalda", escribió en parte en Instagram.

“Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas a las que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré”, aseguró Timberlake.

El miembro de *NSYNC volvió a apoyar públicamente a Spears más tarde ese año después de que ella hablara en audiencia pública por primera vez sobre su tutela "abusiva" de 13 años, que desde entonces ha sido terminada.

Spears no respondió a ninguno de los mensajes en redes sociales de Timberlake, aunque desde entonces ha compartido fotos antiguas de la pareja y videos de ella bailando al ritmo de su música.

La cantante de "Baby One More Time", que comparte a sus hijos Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, con su ex esposo Kevin Federline, está pasando por un proceso de divorcio de Sam Asghari.

