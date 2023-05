Britney Spears se defiende tras críticas sobre exceso de cafeína y bebidas energéticas: "Hago lo que me haga sentir más viva"

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears se ha defendido a través de su cuenta de Instagram luego de recibir duras críticas por estar "sobrecargada" de cafeína y bebidas energéticas, además de asegurar que no ha dormido durante varios días consecutivos.

Mi mente se satura y algunas veces eso lo hace ser un blanco facil para las críticas. De cualquier manera, ahora solo tomo jugo de sandía, que es lo más raro del mundo, pero por años me dijeron que no podría tomar café y ahora que puedo, es mi orgullo… ¡¡¡No puedo ni mirarlo!!!”

Luego de que la intérprete de “Gimme More” admitiera que el té verde es su “posesión más apreciada”, aseguró que nunca se queda hasta tarde sin dormir con la bebida energética Red Bull, agregando que “es absolutamente la peor bebida del mundo”.

Hago joyería, velas y ropa para muñecas… Okay, ¿¿¿y qué??? Puedo ser una perdedora pero hago lo que me hace sentir más viva y lo que me interesa pero no necesito que la prensa me insulte y diga cosas odiosas”