Britney Spears rechazó todas las entrevistas para promocionar 'The Woman In Me'

LOS ÁNGELES.- De acuerdo con informes de The Express, Britney Spears habría rechazado todas las ofertas de entrevistas para promocionar su próximo libro de memorias, 'The Woman In Me', incluyendo una participación estelar en el reconocido programa matutito estadounidense "Good Morning America".

(Britney ha) tenido algunas experiencias mediáticas terribles y está cautelosa con las luces y las cámaras en su rostro hasta el punto de tener miedo de decir o hacer algo que asuste a todos", confesó una de las fuentes cercanas a la cantante.

Pese a que la decisión de la 'Princesa del Pop' resulte sensata y comprensible debido a su historial con la prensa, todo parece indicar que sus editores y los grandes ejecutivos de la imprenta están "enfadados" por la posibilidad de un posible fracaso en ventas debido a la falta de promoción.

'The Woman In Me' estará disponible el próximo 24 de octubre

No obstante, a menos de dos semanas de su publicación oficial, el libro ya se posiciona en la lista de los títulos más vendidos en Amazon, tan solo contando las preventas, por lo que las inseguridades de los editores carecen de fundamento.

Respecto a la opinión de Britney sobre las ruedas de prensa o entrevistas televisivas, la intérprete de "Piece of Me" afirmó el año pasado que ha recibido ofertas de muchas personas reconocidas, como Oprah, pero las ha rechazado porque no es algo que quiera para ella misma.

Siempre he tenido miedo del juicio y, definitivamente, de la vergüenza de todo el asunto, en general, y el escepticismo y las personas cínicas y sus opiniones sobre lo que la gente realmente pensaría", confesó.