Britney Spears presume su trasero con foto desnuda

Ciudad de México.- Britney Spears sigue disfrutando del éxito de su libro ‘’The woman of me'' que sigue batiendo récords en EU, ya que en México aún no se lanza.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto donde está posando completamente desnuda presumiendo su trasero.

Britney mostro la imagen donde aparece sonriendo, y sin poner ningún comentario, aunque poco más de una hora la publicación acogió más de 300 mil likes.

Develaciones de libro

Cabe mencionar que una de sus revelaciones de su libro, Spears aborda la controversia que provocan este tipo de imágenes en las redes sociales.

La artista de 41 años explicó que dichas instantáneas son una forma de expresarse y divertirse, destacando que comprende que a las personas que no disfrutan verla de esa manera.

Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos”

Expresó la intérprete.

Enfrenta presión

Acto seguido, Britney declaró que en distintas ocasiones ha sido fotografiada y la presión que ha enfrentado para ganar la aprobación de los demás a lo largo de su vida, han provocado que encuentre satisfacción en posar de la manera que la hace sentir sexy.

“Pero creo que, si a otras personas las hubieran fotografiado miles de veces y las hubieran presionado para obtener la aprobación de los demás, entenderían que me divierte mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mis propias fotos, haciendo lo que quiera”, declaró.

Debido a que la cantante sufrió acoso por parte de los medios desde los inicios de su carrera, cuando era adolescente, es que, para Britney, estas imágenes al desnudo representan una forma de empoderamiento y autenticidad en medio de su vida pública altamente vigilada.