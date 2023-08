Britney Spears podría realizar una entrevista reveladora con Oprah

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha tenido que enfrentar una gran cantidad de obstáculos para llegar a un lugar de libertad y felicidad, alejada de los miembros de su familia que se aprovecharon de su éxito por más de una década. Sin embargo, aún faltan muchas cosas por revelar, las cuales podría salir a luz en una posible entrevista.

De acuerdo con el diario británico The Sun, la intérprete de "Piece of Me" habría recibido múltiples ofertas por parte de grandes cadenas de televisión para ser parte de una entrevista reveladora en anticipación por su libro de memorias "The Woman in Me", próximo a ser lanzando este 24 de octubre.

De acuerdo con la fuente, una de estas ofertas habría sido por parte de nadie y nadie menos que la legendaria Oprah, quien ya habría intentado contactar a la 'Princesa del Pop' en 2021, cuando fue liberada de la tutela impuesta por su padre Jamie Lynn.

En ese entonces, Britney decidió declinar la oferta pues, según sus palabras, todavía estaba intentado comprender su situación y procesar su recién adquirida libertad y autonomía personal.

No obstante, The Sun afirma que tras dos años de experiencias y crecimiento, la cantante estaría considerando aceptar la propuesta de Oprah y ofrecer una entrevista bastante reveladora en promoción de sus memorias.

Durante los últimos años, Britney Spears ha protagonizado múltiples titulares a causa de sus fuertes declaraciones en contra de su familia, en especial sobre su padre y su hermana menor, quienes acusa de haber colaborado para mantenerla en control durante la mayor parte de su carrera.