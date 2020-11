Britney Spears perturba a sus fans con su más reciente video en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears sigue dando de qué hablar, pues en medio de una batalla por recuperar su independencia legal, ahora acaba de perturbar a todos sus fans en redes sociales.

La intérprete de “Baby One More Time” publicó un video en sus redes sociales para aclarar a sus seguidores que se encuentra bien, ya que en los últimos días no había vuelto a subir más videos en su cuenta de Instagram o Tik Tok.

"Sé que se ha hablado mucho sobre mí y que la gente ha dicho muchas cosas diferentes, pero sólo quiero decirles que estoy bien. Nunca antes había sido tan feliz. Les mando a todos mis mejores deseos y mucho cariño", dijo mirando a la cámara.

Sin embargo, muchos de sus fans no quedaron muy convencidos con esto, pues a pesar de sus palabras, Britney no se veía del todo bien en su video.

Aunque dijo que jamás había sido tan feliz en su vida, no sonrió en ningún momento, se veía ojerosa, su expresión corporal delataba sus nervios y tensión, e incluso hubo quienes aseguraron que la obligaron a decir eso.

Los videos de Britney han llamado la atención, pues hay algunos que publica con el mismo vestuario y escenario, haciendo cosas extrañas como moverse de un lugar a otro o forzar un baile.

Hay algunos que piensan que la cantante necesita ayuda psiquiátrica y otros que opinan que es su manera de pedir ayuda.